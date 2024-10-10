Умные часы обнаружили проблемы с сердцем у пенсионерки до проявления первых симптомов

Часы Apple Watch обнаружили проблемы с сердцем у пенсионерки до проявления первых симптомов, пишет LADBible.

Мужчина из США поделился историей, как часы Apple Watch Series 10 с помощью функции электрокардиограммы (ЭКГ) обнаружили у его бабушки мерцательную аритмию. Несмотря на то, что у пенсионерки не было никаких симптомов, внук все равно отвез ее в больницу.

Врачи, проведя углубленное обследование пациентки, подтвердили диагноз, поставленный техникой. Медики добавили, что женщина во время приехала в больницу, потому что ситуация могла резко ухудшиться.

«Я до сих пор не могу в это поверить,» — написал мужчина.

В сентябре прошлого года Apple представила обновление watchOS 11, включающее приложение Vitals, которое отслеживает ключевые показатели здоровья, такие как уровень кислорода в крови, частота сердечных сокращений, дыхания и температура запястья.

Ранее Apple Watch помогли спасти жизнь пассажира самолета.