В России жители села свалили вышку сотовой связи из-за 5G

Жители башкирского села Ташбулатово свалили вышку сотовой связи из-за опасений, связанных с беспроводной технологией 5G. Об этом пишет Telegram-канал Mash Batash.

Как заявил мобильный оператор, на минувших выходных жители села открутили фиксирующие болты, что привело к падению вышки на линию электропередачи. Отмечается, что в данном населенном пункте такое происходит не в первый раз. Несколько лет назад другой столб сбили трактором. Журналисты хотели получить комментарий у главы населенного пункта, но не смогли дозвониться до него.

30 сентября сообщалось, что в Калининградской области трое подростков собирались поджечь вышку сотовой связи, неладное заподозрил местный житель и вызвал полицейских. Инцидент произошел в городе Неман. Как рассказали правоохранители, около полуночи трое подростков в возрасте от 15 до 17 лет, одетые в маски, попытались проникнуть в помещение вышки. Это увидел мужчина: он сразу позвонил в экстренные службы, а затем сам проследовал к вышке связи. В итоге мужчина спугнул нарушителей, при этом узнал одного из них. Молодых людей задержали.

Ранее в Белгородской области выявили повреждение десятков вышек сотовой связи.