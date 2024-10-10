Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина арестовали из-за обложки паспорта РФ с гербом Украины

Осторожно, новости: в Москве мужчину арестовали за герб Украины на паспорте РФ

close
Мурад Оруджев/РИА «Новости»

Уроженца Украины арестовали в Москве после проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина родился в Крыжополе Винницкой области, но уже длительное время проживает в Москве, где уже получил гражданство и работает сантехником.

Мужчину остановили два дня назад и решили проверить документы. Россиянин продемонстрировал правоохранителям российский паспорт с обложкой, на которой был изображен герб Украины.

В результате уроженец Крыжополя попал в участок, где в отношении него составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации.

«Затем сантехника отвезли в суд. На заседании он признал вину, но его всё равно арестовали на пять суток», – сообщается в публикации.

Обложку у мужчины конфисковали.

До этого в Москве мужчину оштрафовали за футболку с гербом Украины и дискредитацию ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, сам мужчина вину признал. Его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал на 50 тысяч рублей иранца за дискредитацию армии России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами