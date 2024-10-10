Россиянина арестовали из-за обложки паспорта РФ с гербом Украины

Уроженца Украины арестовали в Москве после проверки документов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина родился в Крыжополе Винницкой области, но уже длительное время проживает в Москве, где уже получил гражданство и работает сантехником.

Мужчину остановили два дня назад и решили проверить документы. Россиянин продемонстрировал правоохранителям российский паспорт с обложкой, на которой был изображен герб Украины.

В результате уроженец Крыжополя попал в участок, где в отношении него составили протокол о демонстрации символики экстремистской организации.

«Затем сантехника отвезли в суд. На заседании он признал вину, но его всё равно арестовали на пять суток», – сообщается в публикации.

Обложку у мужчины конфисковали.

До этого в Москве мужчину оштрафовали за футболку с гербом Украины и дискредитацию ВС РФ. В отношении задержанного возбудили уголовное дело, сам мужчина вину признал. Его обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал на 50 тысяч рублей иранца за дискредитацию армии России.