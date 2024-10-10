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На Урале мальчик взял в школу пистолет и случайно выстрелил в одноклассницу

Mash: В Новом Уренгое школьник выстрелил в ребенка из пневматического пистолета

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Shutterstock

Школьнице с Урала понадобилась помощь медиков после того, как в нее выстрелили из пистолета. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел в Новом Уренгое. По данным источника, мальчик недавно купил пневматический пистолет в интернете и взял его в школу. В какой-то момент он случайно нажал на курок, и пуля попала в пол, но отскочила и нанесла незначительную травму его однокласснице.

На место оперативно приехали медики. Известно, что жизни ребенка ничего не угрожает.

На данный момент в полиции проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

Как сообщает mk.ru со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, пистолет находился в сумке и выстрелил из-за тряски.

В результате школьница прошла по касательной, у девочки синяк на щеке. Её уже отпустили домой.

«Как школьник смог пронести пневматическое оружие в учебное заведение, не уточняется», – сообщается в публикации.

Сейчас в ситуации разбираются сотрудники следственного комитета и прокуратуры.

Ранее в Петербурге подросток открыл стрельбу по мужчине, выпивавшему во дворе дома.

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