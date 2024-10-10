Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мужчина зашел в квартиру с открытой дверью и надругался над 11-летним ребенком

В Казахстане мужчина проник в дом и изнасиловал 11-летнюю девочку

close
Depositphotos

В Казахстане 38-летнего мужчину задержали за изнасилование 11-летнего ребенка. Об этом сообщает Azattyq Rýhy.

По словам матери пострадавшей, в день инцидента она была на работе, старший ребенок был в школе, девочка осталась одна, так как в школу она собиралась ко второй смене.

Как рассказала сама девочка, так как дверь была не заперта, к ним домой смог проникнуть мужчина. Он потребовал, чтобы ребенок не кричал, повалил на пол, схватил за горло и надругался. При этом он пытался поцеловать пострадавшую, но она сопротивлялась. В ответ подозреваемый сказал: «Просто давай расслабимся».

Информацию об инциденте подтвердила официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек. По ее словам, правоохранители уже провели первично-следственные мероприятия.
Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что с подозреваемым семья знакома не была. Девочка живет с сестрой и матерью, с отцом женщина в разводе.

Ранее жителя Крыма изнасиловали шваброй и избили из-за переписки с подростком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами