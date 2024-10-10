Мужчина зашел в квартиру с открытой дверью и надругался над 11-летним ребенком

В Казахстане 38-летнего мужчину задержали за изнасилование 11-летнего ребенка. Об этом сообщает Azattyq Rýhy.

По словам матери пострадавшей, в день инцидента она была на работе, старший ребенок был в школе, девочка осталась одна, так как в школу она собиралась ко второй смене.

Как рассказала сама девочка, так как дверь была не заперта, к ним домой смог проникнуть мужчина. Он потребовал, чтобы ребенок не кричал, повалил на пол, схватил за горло и надругался. При этом он пытался поцеловать пострадавшую, но она сопротивлялась. В ответ подозреваемый сказал: «Просто давай расслабимся».

Информацию об инциденте подтвердила официальный представитель департамента полиции Алма-Аты Салтанат Азирбек. По ее словам, правоохранители уже провели первично-следственные мероприятия.

Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания.

Известно, что с подозреваемым семья знакома не была. Девочка живет с сестрой и матерью, с отцом женщина в разводе.

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