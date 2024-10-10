Врач рассказала, почему не стоит бесконтрольно принимать противовирусные

Россиянам не стоит бесконтрольно принимать противовирусные препараты, потому что так они могут лечить предположительную проблему, а не реальную. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Часто приходит пациент, думая, что у него одно, а оказывается, что совершенно другое. Из десяти человек с одинаковыми симптомами у десяти могут быть разные диагнозы и, соответственно, разное лечение», — сказала эксперт.

По ее словам, такие препараты не разрушают клеточные стенки вируса напрямую, а усиливают внутренние резервы организма. При болезни врач советует принимать только жаропонижающие в случае необходимости. Остальные лекарства должен назначать только врач после осмотра пациента, заключила Ярцева.

Врач-терапевт «ИНВИТРО Северо-Запад» Нина Перова до этого говорила, что термином «простуда» объединяют различные вирусные инфекции, поражающие верхние дыхательные пути. По ее словам, исследования показывают, что лечить их противовирусными препаратами бесполезно. Также не помогут горчичники и разогревающие мази, чай, молоко с медом или маслом, горячие ванные с эфирными маслами и другие народные методы.

Ранее в России призвали ограничить свободную продажу противовирусных.