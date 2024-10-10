В Москве задержали китайца, подозреваемого в совращении школьниц

Московская полиция задержала гражданина Китая, который, предположительно, совершил развратные действия в отношении школьницы. Как пишет РИА Новости, на допросе мужчина признался, что подобным образом поступил в отношении еще одной девочки.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, родители одной из пострадавших школьниц обратились в полицию 7 октября, рассказав, что неизвестный совратил их дочь на юге столицы. Подозреваемого задержали спустя два дня.

«Им оказался гражданин Китайской народной республики. Он сознался в преступлении, а также рассказал про еще одно аналогичное преступление», — сообщил источник.

Отмечается, что китаец находится на территории РФ легально.

9 октября сообщалось об инциденте в Ставропольском крае, где учитель домогался несовершеннолетней, трогая ее за ягодицы. По факту случившегося завели уголовное дело.

Ранее стало известно о случае в Москве, где мужчина надругался над девятилетним внуком сожительницы.