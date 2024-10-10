Врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем говорит быстрая утомляемость

Быстрая утомляемость может быть признаком воспалительного заболевания, потому что организму приходится тратить много сил на борьбу с ним. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

Кроме того, отсутствие энергии может наблюдаться при туберкулезе и пиелонефрите, а также понижении функции щитовидной железы. По словам эксперта, такое состояние может говорить и о нехватке витаминов и микроэлементов.

«Недостаток витамина D вызывает сильнейшую утомляемость. Дефицит йода нарушает работу щитовидной железы, и человек постоянно устает. Причиной также может быть недостаток калия, магния или железа, то есть анемия», — сказала Чернышова.

Усталость может возникать также при дефиците сна и переутомлении, продолжила врач. При появлении такого симптома она советует обратиться к специалисту.

Доктор медицинских наук и профессор Российского биотехнологического университета Григорий Флакс до этого говорил, что быстрая и регулярная утомляемость чаще всего свидетельствует о дефиците железа в организме.

Ранее были перечислены симптомы сердечной недостаточности.