Назван самый популярный шоколад у москвичей

Самым популярным шоколадом у москвичей в 2024 году стал молочный, в общей сложности за лето в городе приобрели более 90 тонн шоколада. Об этом «Москве 24» сообщили в пресс-службе сервиса доставки «Купер».

«В 2024 году самым популярным в столице по-прежнему остается молочный. Однако за анализируемый период белого шоколада москвичи купили в 1,4 раза больше, чем годом ранее. Следующий по спросу — горький, а затем — темный», — говорится в сообщении.

Самой популярной начинкой шоколада стал кокос, спрос на такой продукт вырос в два раза. На втором месте оказалась карамель (в 1,8 раза), на третьем — арахис (в 1,5 раза) и фундук (в 1,2 раза). Помимо этого, аналитики зафиксировали рост спроса на протеиновые батончики, особенно со вкусами фундук и карамель, грецкий орех и фисташковый йогурт.

Ученые из канадской бизнес-школы HEC в Монреале (Канада) и Университета Дьюка в США до этого выяснили, что подаренный шоколад поднимает настроение более эффективно, чем доверительная беседа. Главный исследователь Холли Хоу отметила, что в ходе разговора люди ожидают взаимовыгодного обмена, в то время как при получении подарка они видят искренние, альтруистические намерения дарителя.

Ранее врач рассказал, какой шоколад помогает сохранить здоровье кишечника.