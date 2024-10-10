Депутат ГД заявила о критической нехватке кладбищ в России

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева в беседе с «Парламентской газетой» заявила о критической нехватке кладбищ в России.

По словам депутата, по числу крематориев на душу населения Россия находится в аутсайдерах. Действующий в РФ федеральный закон принимался еще в 1996 году и сегодня не отвечает современным запросам.

«Одна из проблем, <...> что заниматься погребением могут только муниципальные организации. То есть невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев, других ритуальных объектов, невозможно привлечение в эту сферу капитала и инвестиций со стороны, помимо государственных. А между тем они очень нужны», — поделилась Заворотнева.

Она добавила, что также в стране велика потребность в крематориях. В крупных городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге — до 70% погребений осуществляется именно там.

До этого сотрудники Следственного комитета задержали бывшего советника мэра Сочи и двух его подельников, которых подозревают в получении взяток за предоставление мест на кладбище.

Ранее Daily Mail сообщал, что в Англии хотят повторно использовать старые кладбища из-за нехватки мест.