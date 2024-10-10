Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Бельгии хотят оспорить решение Суда ЕС по запрету на услуги юристов для компаний РФ

РИА: решение Суда ЕС по запрету на услуги юристов для компаний РФ хотят оспорить

close
Matt Dunham/AP

Бельгийские адвокаты хотят подать апелляцию на решение Суда Евросоюза оставить в силе запрет на внесудебные юридические услуги для компаний из РФ. Об этом юристы рассказали РИА Новости.

«Совет адвокатской палаты получил это постановление, изучает возможность оспорить его», — рассказала журналистам руководитель франкоязычной адвокатской палаты Брюсселя Мари Дюпон.

По ее словам, у юристов сохраняются вопросы к ограничению их независимости, а также к лишению людей доступа к адвокату. Конкретно, специалистов волнует, почему Суд ЕС не считает услуги адвоката вне судебного процесса правом, гарантированным Хартией Евросоюза, а также полагает, что необходимость согласовывать решение на оказание услуг россиянам не противоречит положениям о независимости адвокатов и профессиональной тайне.

В нидерландоязычной палате Брюсселя также раскритиковали решение Суд ЕС, отметив, что правом на вмешательство в дела адвокатов под предлогом защиты «общественных интересов» будут пользоваться государства, которые не руководствуются благими намерениями.

2 октября Суд ЕС оставил в силе введенные в 2022 году ограничения на юридические консультации компаниям из РФ в странах Евросоюза, уточнив, что запрет не касается помощи на судебных процессах, а также не затрагивает физические лица.

Палаты адвокатов во Франции и Бельгии полагают, что санкции нарушают положения Хартии ЕС, и пытаются оспорить существование ограничений.

8 октября Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против Российской Федерации за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом».

Ранее в ЕС объяснили, как будет работать новый режим санкций против РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами