В Бельгии хотят оспорить решение Суда ЕС по запрету на услуги юристов для компаний РФ

Бельгийские адвокаты хотят подать апелляцию на решение Суда Евросоюза оставить в силе запрет на внесудебные юридические услуги для компаний из РФ. Об этом юристы рассказали РИА Новости.

«Совет адвокатской палаты получил это постановление, изучает возможность оспорить его», — рассказала журналистам руководитель франкоязычной адвокатской палаты Брюсселя Мари Дюпон.

По ее словам, у юристов сохраняются вопросы к ограничению их независимости, а также к лишению людей доступа к адвокату. Конкретно, специалистов волнует, почему Суд ЕС не считает услуги адвоката вне судебного процесса правом, гарантированным Хартией Евросоюза, а также полагает, что необходимость согласовывать решение на оказание услуг россиянам не противоречит положениям о независимости адвокатов и профессиональной тайне.

В нидерландоязычной палате Брюсселя также раскритиковали решение Суд ЕС, отметив, что правом на вмешательство в дела адвокатов под предлогом защиты «общественных интересов» будут пользоваться государства, которые не руководствуются благими намерениями.

2 октября Суд ЕС оставил в силе введенные в 2022 году ограничения на юридические консультации компаниям из РФ в странах Евросоюза, уточнив, что запрет не касается помощи на судебных процессах, а также не затрагивает физические лица.

Палаты адвокатов во Франции и Бельгии полагают, что санкции нарушают положения Хартии ЕС, и пытаются оспорить существование ограничений.

8 октября Совет Европейского союза утвердил новый режим санкций против Российской Федерации за якобы «дестабилизирующие действия за рубежом».

Ранее в ЕС объяснили, как будет работать новый режим санкций против РФ.