Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Машинист буровой установки после обрушения породы в Кемеровской области не вышел на связь

Машинист буровой установки после обрушения породы в Кузбассе не вышел на связь

close
Parilov/Shutterstock/FOTODOM

Машинист буровой установки после обрушения породы на разрезе в Кемеровской области не выходит на связь. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона, передает РИА Новости.

Утром 10 октября стало известно, что на Моховском разрезе в Беловском округе Кемеровской области произошло обрушение грунта. По предварительным данным, есть пострадавшие. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

По данным министерства, обрушение произошло на разрезе филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь».

В настоящее время на месте ЧП ведутся спасательные работы специалистами предприятия, бойцами Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения не выходил на связь.

Также на предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии.

Ранее жительница Улан-Удэ провалилась в яму с закопанным углем и получила ожоги.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами