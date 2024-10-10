Машинист буровой установки после обрушения породы в Кемеровской области не вышел на связь

Машинист буровой установки после обрушения породы на разрезе в Кемеровской области не выходит на связь. Об этом сообщили в министерстве угольной промышленности региона, передает РИА Новости.

Утром 10 октября стало известно, что на Моховском разрезе в Беловском округе Кемеровской области произошло обрушение грунта. По предварительным данным, есть пострадавшие. Следственный комитет России по факту произошедшего возбудил уголовное дело по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ».

По данным министерства, обрушение произошло на разрезе филиала АО «УК «Кузбассразрезуголь».

В настоящее время на месте ЧП ведутся спасательные работы специалистами предприятия, бойцами Военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) по разбору горной массы и обнаружению, освобождению машиниста буровой установки, который с момента обрушения не выходил на связь.

Также на предприятии создан оперативный штаб по ликвидации аварии.

Ранее жительница Улан-Удэ провалилась в яму с закопанным углем и получила ожоги.