В России призвали ввести уголовное наказание для трафаретчиков

В России нужно вести уголовную ответственность для трафаретчиков, которые наносят надписи и картинки на стены зданий, рекламируя таким образом наркотики. Сегодня их действия не криминализированы, это следует исправить, считает депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник. Соответствующее предложение он направил главе МВД Владимиру Колокольцеву, передает RT со ссылкой на копию документа.

Крупник подчеркнул, что наказание нужно для тех, кто рекламирует незаконные точки торговли, предлагает вакансии наркокурьеров. Такие действия следует уравнять с попыткой сбыта запрещенных веществ, считает депутат. Он напомнил, что сегодня за нанесение трафарета с рекламой наркотиков предусмотрен лишь штраф до 5 тыс. рублей по КоАП. Эту сумму нужно увеличить в несколько раз, а самих трафаретчиков заставить уничтожать результаты своего «искусства», считает Крупник.

«Если же в совершении этого деяния будет уличен иностранец, то, помимо наказания, это должно быть основанием для его пожизненной депортации без права обжалования», — добавил он.

Проблема здесь заключается в том, что действия трафаретчиков не квалифицируют как соучастие в реализации запрещенных веществ, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьёв. Он поддержал предложение Крупника, подчеркнув, что между нанесением рекламы наркотиков и их сбытом есть очевидная связь, а потому такое пособничество должно наказываться по всей строгости.

В Челябинске до этого заметили пару, разрисовывавшую дома рекламой наркотиков при помощи трафарета и черной краски. Также в Санкт-Петербурге задержали граффитиста, испортившего фасады зданий рекламой запрещенных веществ, нанесенной с помощью трафаретных надписей.

Ранее мужчина разместил объявление о продаже наркотиков на здании в Москве с помощью проектора.