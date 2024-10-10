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Стая дельфинов показала водное шоу для российских рыбаков

Около Находки дельфины устроили шоу для рыбаков, сопровождая их лодку

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Телеграм-канал «Amur Mash»

Стая дельфинов устроила водное шоу для рыбаков под Находкой. Кадрами с морскими млекопитающими поделился Telegram-канал Amur Mash.

Встреча произошла в заливе Петра Великого возле мыса Поворотный. Дельфины плавали за лодкой и под ней. Они также показывали мастерские прыжки из воды.

Вид дельфинов не уточняется.

Судя по кадрам, это мог быть тихоокеанский белобокий дельфин.

Ареал тихоокеанского белобокого дельфина охватывает северную часть Тихого океана, простираясь от Курильских островов до Камчатки. Эти дельфины регулярно заходят в прибрежные воды, что свидетельствует о высоком качестве местообитаний и богатом биоразнообразии местной природы. Также в эти воды заходят и другие виды дельфиновых, такие как обыкновенный дельфин и афалина.

Не так давно итальянские ученые из Пизанского университета выяснили, что дельфины-афалины (Tursiops truncates) улыбаются друг другу во время игр. Чтобы выяснить, как морские животные передают игривое настроение с помощью эмоций, специалисты записывали поведение содержащихся в неволе афалин, когда те играли друг с другом и тренерами людьми.

Как показал анализ, дельфины используют выражение открытой пасти при игровом взаимодействии с сородичами. Это действие идентифицировали как аналог улыбки. Также выяснилось, что афалины не улыбаются человеку, равно как и во время самостоятельной игры.

Ранее кит прыгнул на лодку с человеком около берегов США.

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