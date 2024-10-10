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Ураган «Милтон» дошел до Флориды и ослаб до третьей категории

NHC: ураган «Милтон» достиг Флориды со скоростью ветра 205 км/ч

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Rebecca Blackwell/AP

Ураган «Милтон» достиг американского штата Флорида и обрушился на побережье полуострова. Об этом сообщает Национальный центр США по наблюдению за ураганами (NHC).

Ураган вошел во Флориду на западном побережье штата в районе обособленной местности Сиеста-Ки в округе Сарасота. Скорость ветра достигает 57 м/с (205 км/ч), что соответствует третьей категории по пятибалльной шкале.

За три часа до этого синоптики сообщали, что «Милтон» ослабевает и его скорость ветра снизилась с 230 до 215 км/ч. Несмотря на это, он все равно считается «чрезвычайно опасным».

Перед этим губернатор Флориды Рон Десантис предупредил местных жителей, что они попадут в беду, если откажутся покидать свои дома. По словам губернатора, «большой шторм» принесет много разрушений, скорее всего — уничтожит жилье.

В свою очередь, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек, что «Милтон» вызовет мощнейшие разрушения во Флориде, избежать которых невозможно.

Ранее стало известно, что власти США призвали свыше 5,5 млн человек покинуть западное побережье Флориды.

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