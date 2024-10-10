В России запретили страховать кредиты без согласия заемщика

Верховный суд России признал незаконной практику включения в кредитные договоры обязательств по оплате страховки без отдельного письменного согласия заемщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Поводом для решения стало обращение жителя Екатеринбурга. Он взял потребительский кредит на 2 млн рублей, после чего банк оформил ему полис добровольного страхования от несчастных случаев за 156 тыс. рублей. Когда россиянин захотел отказаться от услуги, кредитная организация ему отказала.

Коллегия отметила, что при предоставлении дополнительных услуг банк должен обеспечить клиенту возможность самостоятельно отказаться или согласиться на них. Ситуации, когда кредитор соглашается за заемщика или вынуждает его согласиться на подобные условия недопустимы, добавили в суде.

«То, что потребитель подписал предложенные ему индивидуальные условия договора потребительского кредита, само по себе не устраняет факт нарушения кредитором положений закона «О потребительском кредите», — говорится в определении.

В сентябре депутат Думы Сергей Колунов сообщил, что в Госдуме выступили с инициативой ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина. По его мнению, банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов.

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