Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России запретили страховать кредиты без согласия заемщика

Верховный суд РФ запретил включать страховку в кредит без согласия заемщика

close
Depositphotos

Верховный суд России признал незаконной практику включения в кредитные договоры обязательств по оплате страховки без отдельного письменного согласия заемщика. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на определение судебной коллегии по гражданским делам.

Поводом для решения стало обращение жителя Екатеринбурга. Он взял потребительский кредит на 2 млн рублей, после чего банк оформил ему полис добровольного страхования от несчастных случаев за 156 тыс. рублей. Когда россиянин захотел отказаться от услуги, кредитная организация ему отказала.

Коллегия отметила, что при предоставлении дополнительных услуг банк должен обеспечить клиенту возможность самостоятельно отказаться или согласиться на них. Ситуации, когда кредитор соглашается за заемщика или вынуждает его согласиться на подобные условия недопустимы, добавили в суде.

«То, что потребитель подписал предложенные ему индивидуальные условия договора потребительского кредита, само по себе не устраняет факт нарушения кредитором положений закона «О потребительском кредите», — говорится в определении.

В сентябре депутат Думы Сергей Колунов сообщил, что в Госдуме выступили с инициативой ограничить число потребительских кредитов на одного гражданина. По его мнению, банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов.

Ранее юрист ответил, что делать, если мошенники повесили на человека кредит.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами