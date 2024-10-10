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Российские вузы не попали в топ-100 мира

Российские университеты не вошли в сотню лучших вузов по версии THE

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Depositphotos

Российские вузы не вошли в список ста лучших вузов по рейтингу THE. Актуальные данные разместил журнал Times Higher Education.

Лучшим вузом мира был признан Оксфордский университет, Массачусетский технологический институт стал вторым, тройку лучших замыкает Гарвард.

Наивысшую строчку среди российских вузов занимает МГУ. Он находится на 107-м месте, опустившись на 12 строчек на фоне прошлого рейтинга.

Свои позиции потеряли МФТИ, МИФИ и Санкт-Петербургский политехнический университет (СПбПУ) им. Петра Великого. Первый находится в диапазоне с 251-го по 300-е место, два других — в промежутке с 501-го по 600-е место.

До этого глава Минобрнауки Валерий Фальков сообщил, что в России планируют изменить перечень вступительных испытаний в высшие учебные заведения, нововведения будут вводиться поэтапно.

Незадолго до этого Минобрнауки разработало новый перечень вступительных испытаний для поступления в вузы.

Ранее сообщалось, что в вузах РФ появятся консультанты студенческих семей.

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