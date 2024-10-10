На Ставрополье возбудили дело после инцидента с пожилым учителем и школьницей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту противоправных действий учителя в отношении школьницы в Ставропольском крае. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления ведомства.

«Следователем СК России допрашиваются участники и очевидцы произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

В СК отметили, что ход и результаты расследования находятся на личном контроле руководства регионального управления ведомства.

Накануне Telegram-канал «ЧП Ставрополь» опубликовал видеоролик, на котором педагог одной из школ Ставропольского края домогался несовершеннолетней. Его автор утверждает, что запись была сделана в школе №1 им. П.И. Николаенко в селе Степное.

На кадрах мужчина держится к ученице очень близко. Сначала девочка что-то говорит учителю на ухо, полуобнимая его за спину. Затем мужчина кладет руку на талию ученицы, постепенно опуская ее на ягодицы. Затем педагог убирает руку и спокойно отходит в сторону.

Ранее в Тюменской области осудили учителя, пристававшего к подростку в школе.