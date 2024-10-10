Российский криптовалютчик задержан в Португалии по запросу США

В Португалии по требованию американских властей задержан гражданин России Алексей Андрюнин — глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit. Об этом со ссылкой на заявление минюста США сообщает ТАСС.

Андрюнина обвиняют в отмывании денег, мошенничестве с использованием электронных средств и сговоре для совершения рыночных манипуляций.

В Португалии его задержали 8 октября, теперь ему предстоит экстрадиция в США.

17 сентября стало известно о задержании в США россиянина Дениса Постового по обвинениям в нарушении закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве. По данным министерства юстиции Соединенных Штатов, начиная с февраля 2022 года Постовой приобретал и нелегально вывозил из страны электронные компоненты, которые могли использоваться для создания дронов и беспилотников.

Ранее экс-ведущую «Россия 1» объявили в международный розыск за фейки о российской армии.