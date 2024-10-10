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Организатору подрыва машины экс-офицера СБУ продлили арест

Суд в Москве продлил арест организатору подрыва машины экс-офицера СБУ Прозорова

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил арест Владимиру Головченко, которого обвиняют в организации подрыва автомобиля бывшего офицера Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Также из документов следует, что суд продлил арест соучастнику Головченко Ивану Паскарю.

Автомобиль Прозорова подорвали 12 апреля. В результате инцидента экс-сотрудника СБУ доставили в больницу. 16 апреля ФСБ задержала россиянина, который подозревается в подрыве автомобиля, — им оказался мужчина, завербованный Службой безопасности Украины.

В ФСБ установили, что после начала специальной военной операции задержанный выехал на Украину, где в октябре 2023 года был завербован сотрудником СБУ. В марте 2024 года он прибыл в Россию, где нелегально получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, произвел его сборку и после разведки в районе адреса проживания Прозорова заминировал его автомобиль. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-полковник СБУ заявил, что РДК (признан в РФ террористической организацией) не существует.

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