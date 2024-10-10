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В Санкт-Петербурге расцвела сирень

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга расцвела сирень

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Depositphotos

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга повторно расцвела сирень. Об этом сообщили в группе городского комитета по благоустройству в социальной сети «ВКонтакте».

«Повторное зацветание некоторых растений — последствия солнечного, теплого, местами даже жаркого сентября. Подарок природы на пороге холодного сезона», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что еще одно повторное цветение заметили в Красном Селе. Там в сквере Мнацаканова снова показался ирис.

При этом москвичи смогут любоваться цветами до конца октября. На ВДНХ представлены розы сортов «Королева сада», «Леонардо да Винчи», «Золотая осень», «Глория дэй» и «Миранда». Также территорию украшают гортензии сортов «Ванилла фрейз», «Грандифлора», «Биг». А любящие георгины посетители смогут увидеть цветущие растения у павильона №1 «Центральный» и в Рязанском сквере.

Ранее россиянам рассказали, какие цветы посадить в октябре.

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