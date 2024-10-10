Ураган «Милтон» в США ослабевает

Скорость ветра урагана «Милтон» снизилась с 230 до 215 километров в час. Об этом сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США (NHC).

«Максимальная скорость ветров составляет около 130 миль в час (215 километров в час) с более сильными порывами», — говорится в сообщении.

Несмотря на это, приближающийся к штату Флорида «Милтон» остается ураганом четвертой категории и считается «чрезвычайно опасным».

Губернатор американского штата Флорида Рон Десантис сообщил, что надвигающийся на американский штат Флорида ураган «Милтон» представляет серьезную опасность для местного населения.

В среду, 9 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек, что «Милтон» вызовет мощнейшие разрушения во Флориде, избежать которых невозможно. Он призвал эвакуировать население из зоны бедствия.

Ранее «Роскосмос» показал кадры с ураганом «Милтон».