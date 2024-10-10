В Германии полицейского отправили под суд за оскорбление пьяных женщин

В Германии полицейского отдали под суд за оскорбление женщин, которых он якобы назвал «пьяной кучей куриц», передает Bild.

Четыре женщины подали жалобу после того, как 52-летний полицейский назвал их курицами, и обвинили его в словесном оскорблении. Как уточняется, инцидент произошел в общине Релинген-Зирсбург около двух лет назад, когда правоохранителей вызвали домой к местной жительнице в связи с нарушением спокойствия и домашним насилием.

Адвокату полицейского удалось доказать, что хозяйка дома назвала его «мудаком». Также сообщалось, что мужчина не собирался оскорблять женщин, а лишь хотел привлечь их внимание. В итоге полицейский был признан виновным и получил предупреждение в качестве наказания. Его также обязали заплатить €1000, если в течение в года ситуация повторится.

После вынесения приговора полицейские профсоюзы заявили о растущем в обществе неуважении к сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее оскорблявший христиан чеченский учитель извинился за свое поведение.