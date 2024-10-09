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В ХМАО организатор финансовой пирамиды похитил у вкладчиков 118 млн рублей

В ХМАО на 5,5 лет колонии осудили организатора финансовой пирамиды

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

В Сургуте вынесли приговор организатору кредитного потребительского кооператива «Югра», который похитил у пайщиков 118 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Как удалось установить и доказать следствию, в 2018 году житель Красноярска, создал финансовый кооператив «Югра» и собирал деньги с жителей Сургута, Нефтеюганска и Екатеринбурга. Он призывал вкладчиков к вступлению в кооператив, убеждал в его финансовой стабильности и прибыльности и в выдаче процентов выше среднерыночной ставки по вкладам.

За два года работы кооператива, его организатор собрал со 158 пайщиков 118 млн рублей, деньгами он потратил на личные нужды. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Он также обязан выплатить материальный ущерб, нанесенный потерпевшим.

Ранее в Свердловской области будут судить бизнесмена, похитившего более 1 млрд рублей.

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