В Тольятти мужчина напал на медика, заподозрив его в непрофессионализме

Житель Тольятти угрожал расправой медику, которого заподозрил в непрофессионализме. Об этом сообщили в СУ СКР по Самарской области.

В конце августа обвиняемый распивал спиртные напитки вместе со своими знакомыми во дворе дома в Автозаводском районе города. В какой-то момент одному из мужчин стало плохо, и приятели вызвали ему скорую помощь.

Прибывший на место медик принялся осматривать пострадавшего, но его собутыльник посчитал, что работник скорой неквалифицированно оказывает помощь и набросился на него. Мужчина стал угрожать врачу физической расправой и попытался его ударить.

Затем в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. В ближайшее время мужчина предстанет перед судом, за угрозу причинения тяжкого вреда здоровью ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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