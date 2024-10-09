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Главного вора в законе Казахстана нашли повешенным в российской колонии

Главного вора в законе Казахстана Семипалатинского нашли повешенным в России

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Shutterstock/FOTODOM

Вора в законе Айткали Маймушева, известного также как Леха Семипалатинский, нашли повешенным в исправительной колонии строгого режима. Об этом пишет «Прайм Крайм».

Отмечается, что 66-летний Маймушев найден повешенным в ИК-1 строгого режима в поселке Надвоицы Республики Карелия. Другие подробности произошедшего не приводятся.

10 июля 2023 года Московский городской суд приговорил Маймушева к девяти годам лишения свободы за преступный статус и незаконное хранение наркотических средств.

Маймушев считается старейшим вором в законе Казахстана, отмечает «Лента.ру». По данным газеты «Коммерсантъ», Семипалатинский был «коронован» в 1997 году. С этого момента он курировал серии уголовных преступлений почти по всей России. При этом долгое время Маймушева не могли поймать из-за того, что он не участвовал в преступлениях лично. В 2016 году гражданина Казахстана Семипалатинского депортировали из России, после чего он возглавлял криминальные группировки в Турции.

В середине сентября Московский городской суд вынес обвинительный приговор выданному Египтом вору в законе Давиду Чачибаю, известному как Дато Сван. Мужчину обвиняют в обладании высоким статусом в криминальной иерархии и вымогательстве.

Ранее на конвоиров московского УМВД завели дело из-за передачи телефонов арестантам.

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