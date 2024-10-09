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«Все из-за одной лампы»: очевидица назвала возможную причину пожара в Ногинске

Очевидица рассказала, что пожар на рынке в Ногинске начался из-за лампы

Пожар на центральном рынке в подмосковном Ногинске начался из-за загоревшейся лампы, рассказала «Газете.Ru» очевидица происшествия Лилия. Она отметила, что, несмотря на масштаб ЧП, никто не пострадал.

«Я проходила мимо. Быстро пожарные машины приехали или нет, точной информации не могу дать, но пока шла, они уже были на месте. Скорее всего пожар начался из-за проводки, потому что было связано все из-за одной лампы. Она загорелась. Пострадавших, к счастью, нет. На месте пожара я пробыла примерно час. Дым шел в другую сторону, поэтому запаха в нашу сторону не было», — сказала Лилия.

Пожар на рынке в подмосковном Ногинске произошел днем в среду, 9 октября. Площадь возгорания, по данным МЧС, составила 3000 квадратных метров. Его удалось локализовать. На месте работали 81 сотрудник МЧС и 26 машин.

При этом ранее в администрации Ногинского округа рассказали РИА Новости, что локализация пожара на рынке прогнозируется ближе к полуночи. Дым окутал все торговые площади. Быстрому распространению огня способствовал значительный объем горящих искусственных материалов. Из очага возгорания самостоятельно эвакуировались около 100 человек.

Ранее в Екатеринбурге сгорел театр Музкомедии.

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