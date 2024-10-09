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Открытое горение ликвидировали на рынке в подмосковном Ногинске

Пожарные ликвидировали открытое горение на Центральном рынке в Ногинске

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Телеграм-канал Типичный Ногинск

Сотрудники пожарной охраны ликвидировали открытое горение на Центральном рынке в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«Открытое горение ликвидировано», — сказали в министерстве.

До этого в ведомстве отметили, что пожар удалось локализовать на площади в три тысячи квадратных метров.

В ведомстве уточнили, что территория рынка, который находится на улице Декабристов, «горит по всей площади». С огнем борются более 80 сотрудников МЧС. На место происшествия прибыли 26 пожарных машин.

В администрации округа рассказали РИА Новости, что локализация пожара на рынке в прогнозируется ближе к полуночи. По предварительным данным в огне никто не пострадал.

Источник в экстренных службах уже назвал предварительную причину пожара — это нарушение правил обращения с огнем.

Ранее в Удмуртии игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.

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