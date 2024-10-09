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В Лондоне пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы

Daily Mail: пропалестинские активисты наклеили на работу Пикассо фото из Газы

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Youth Demand

Пропалестинские активисты наклеили на работу художника Пабло Пикассо в лондонской Национальной галерее, фотографию, сделанную в секторе Газа. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что сторонники движения Youth Demand, выступающего против действий Израиля в секторе Газа, наклеили фотографию матери и ребенка из Газы на картину Пикассо «Мать и дитя» в Национальной галерее. Затем активисты вылили на пол красную краску.

Представитель Национальной галереи заявил, что ни одна из картин в зале не пострадала, при этом он отметил, что в настоящее время зал закрыт для посещения.

В конце сентября в Национальной галерее Лондона также произошел похожий акт вандализма, организованный активистами движения Just Stop Oil («Просто прекратите добывать нефть»). Участники экоактивистской акции облили супом две картины «Подсолнухи» Ван Гога.

Ранее в Риме прошла крупная акция в поддержку Палестины.

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