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Десятилетний геймер из Салехарда отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь пройти игру

В Салехарде юный геймер отдал мошенникам деньги родителей, пытаясь пройти игру

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Freepik

В Салехарде десятилетний геймер пытался пройти игру и отдал мошенникам деньги родителей. Об этом сообщает УМВД России по ЯНАО.

По информации ведомства, школьнику в чате популярной игровой платформы предложили приобрести онлайн-валюту, с помощью которой он смог бы легче проходить игровые этапы. Он указал свой номер телефона, по которому с ним связались аферисты — они попросили мальчика взять телефон родителей и выполнить ряд инструкций. Ребенок доверился злоумышленнику и выполнил его указания, переведя преступникам 120 тысяч рублей.

Вскоре отец школьника заметил, что на счетах не хватает денег, и узнал о произошедшем. Мужчина обратился за помощью в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину.

Ранее учитель потерял все свои сбережения из-за хакера, купившего его личность в даркнете.

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