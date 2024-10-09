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Двухкилограммовый комок волос удалили из желудка ребенка в Югре

В ХМАО хирурги удалили два килограмма волос из желудка ребенка

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Depositphotos

Хирурги Сургутского центра охраны материнства и детства спасли маленькую пациентку с огромным комом волос в желудке. Об этом сообщает «Югра ТВ».

Девочка поступила в медицинское учреждение с анемией и критически низким уровнем гемоглобина. В ходе обследования в желудке ребенка обнаружили инородное тело, которое занимало весь желудок и частично двенадцатиперстную кишку.

Было принято решение о проведении хирургического вмешательства, через несколько небольших проколов, хирурги удалили девочке трихобезоар весом около 2 кг. Сейчас состояние несовершеннолетней не вызывает у медиков опасений.

Как объяснили специалисты центра, трихобезоары образуются вследствие заглатывания волос. Встречаются у девочек и женщин, которые имеют привычку жевать волосы. Трихобезоар может стать причиной тяжелых и опасных для жизни осложнений.

До этого сообщалось, что медики Подмосковья извлекли из желудка 13-летней пациентки комок волос размером восемь сантиметров. Школьницу уже выписали. Сейчас она проходит амбулаторное лечение.

Ранее школьница с синдромом Рапунцель оказалась в больнице из-за того, что ела свои волосы.

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