Россиянин пошел на кладбище за водкой, разорил церковный ящик и тут же признался в краже

В Вологодской области 45-летний местный житель, укравший деньги из ящика для пожертвований, избежал уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе судов Вологодской области.

Согласно материалам дела, 23 июня мужчина из Верховажского района выпивал вместе с подругой. Когда алкоголь закончился, они отправились на кладбище проведать могилы родственников, взяв с собой пустую бутылку водки для пополнения запасов. Употребив найденный у могил алкоголь, пара отправилась на автобусную остановку. По пути к ней мужчина решил, что ему нужна добавка, поэтому оставил подругу и вновь пошел к могилам. При входе на территорию верховажанин увидел картонную коробку для пожертвований на восстановление храма Николая Чудотворца. Мужчина разорвал ее, а деньги забрал себе.

После этого он продолжил выпивать, потратив часть полученных средств на портвейн. Этим вечер не закончился. Мужчина вновь отправился в магазин, где собирался купить пиво и пельмени. На пьяного покупателя обратил внимание находившийся в торговом зале полицейский. Тот подошел к мужчине, собиравшемуся расплатиться за товар, и спросил, откуда тот взял деньги. На этот вопрос вор честно ответил, что украл их.

В отношении мужчины было возбуждено дело по статье «Кража с незаконным проникновением в хранилище» УК РФ. Ущерб, который он причинил женщине, занимавшейся сбором пожертвований, составил около трех тысяч рублей.

В ходе заседания суда потерпевшая заявила, что ущерб ей возмещен и она простила обвиняемого. Дело прекратили в связи примирением сторон.

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