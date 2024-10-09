Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Ногинск едут пожарные расчеты из соседних городов Подмосковья

Власти Ногинска сообщили о помощи пожарных расчетов из других городов области

В Ногинске силы соседних муниципальных образований привлекаются к тушению пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

«Пожар второй степени сложности. Привлекаются силы и средства соседних муниципальных образований. К тушению приступили», — заявили в городской пресс-службе.

На помощь местным пожарным прибывают расчеты из соседних городов Московской области.

До этого в городе Ногинске Московской области загорелся центральный рынок на улице Декабристов.

Также 9 октября сообщалось о пожаре, который охватил крышу одноэтажного производственного здания в городе Березовском Кемеровской области. По данным МЧС, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров. В тушении возгорания участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о происшествии в Удмуртии, где игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами