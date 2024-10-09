В Ногинск едут пожарные расчеты из соседних городов Подмосковья

В Ногинске силы соседних муниципальных образований привлекаются к тушению пожара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

«Пожар второй степени сложности. Привлекаются силы и средства соседних муниципальных образований. К тушению приступили», — заявили в городской пресс-службе.

На помощь местным пожарным прибывают расчеты из соседних городов Московской области.

До этого в городе Ногинске Московской области загорелся центральный рынок на улице Декабристов.

Также 9 октября сообщалось о пожаре, который охватил крышу одноэтажного производственного здания в городе Березовском Кемеровской области. По данным МЧС, огонь распространился на площади 1 тыс. кв. метров. В тушении возгорания участвовали 25 человек и 7 единиц техники. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось о происшествии в Удмуртии, где игравшие с огнем дети сожгли дом и едва не сгорели сами.