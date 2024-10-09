В Калининградской области подросток едва не захлебнулся, упав в колодец с водой

В Багратионовске следователи устанавливают обстоятельства травмирования 12-летнего мальчика, который упал в колодец, заполненный водой и едва не захлебнулся. Об этом сообщает Информационный центр СК России.

Инцидент произошел в Багратионовске во дворах жилых домов по улице Пограничной. 12-летний мальчик не заметил открытый колодец и упал в воду. Ребенок едва не захлебнулся, ему пришли на помощь спасатели.

Как установили следователи, в окрестностях жилых зданий расположено 11 неогороженных бетонных колодцев, часть из которых скрыта растительностью и представляет опасность для местных жителей. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального Следственного комитета доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении.

До этого сообщалось, что в Калининском районе Петербурга 14-летний школьник получил серьезные травмы, провалившись в открытый люк. Подросток упал и ударился ягодицами и левой стопой, пострадавшего доставили в больницу. У него диагностирован перелом крестца без смещения, несовершеннолетний находится в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Северной Осетии ребенок получил сильные ожоги во время игры в прятки.