Критику блокировки Discord активно «качают» украинские блогеры и паблики. Об этом заявил депутат Госдумы, член комитета по безопасности и противодействию коррупции, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

По его мнению, это указывает на то, что украинские силовики и западные спецслужбы использовали его в своих целях и отслеживали действия российских военных.

«Поэтому важно рассматривать действия Роскомнадзора через призму безопасности и соблюдения российского законодательства», — подчеркнул он.

Напомним, 8 октября Роскомнадзор ограничил доступ к Discord из-за нарушения требований российского законодательства. Мессенджер не удалил противоправный контент и проигнорировал наложенный из-за этого штраф.

В этот день власти Турции также заблокировали Discord, обвинив платформу в распространении запрещенной информации, включая контент с насилием и непристойного содержания.