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Девочка покончила с собой в ставропольской школе, где учитель домогался другой ученицы

На Ставрополье девочка покончила с собой в школе, где учитель домогался ученицы

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Pixabay

На Ставрополье в школе, где учитель трогал за ягодицы пятиклассницу, покончила с собой другая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Ставрополь».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 8 октября в селе Степное. Ребенок свел счеты с жизнью. Сотрудники Следственного комитета уже в курсе произошедшего, в населенном пункте начата проверка.

До этого стало известно, что в этой же школе учитель домогался другой ученицы. Случившееся попало на видео, на кадрах видно, как мужчина кладет руку на талию ученицы, постепенно опуская ее на ягодицы. Затем педагог убирает руку и спокойно отходит в сторону. Директор образовательного учреждения заявила, что сотрудник уже уволился. Правоохранительные органы проводят по факту случившегося проверку.

Ранее в Ставропольском крае школьник покончил с собой перед пробным ЕГЭ.

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