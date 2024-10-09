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Авиакомпания отказала в перелете девушке, которая предупредила экипаж об аллергии

Авиакомпания Delta сняла с рейса сообщившую об аллергии пассажирку

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Markus Mainka/imagebroker.com/Global Look Press

В США пассажирку выгнали с рейса авиакомпании Delta из-за пищевой аллергии, сообщает таблоид Daily Mail.

Элли Бреллис из Бостона рассказала своим подписчикам в TikTok, что 6 октября она собиралась прилететь из Лос-Анджелеса в свой родной город, чтобы на следующее утро обратиться к врачу из-за приступа аллергии. По словам Бреллис, недавно она перенесла «легкий анафилактический шок» и решила предупредить об этом представителя авиакомпании. Таким образом девушка надеялась «защитить себя и обеспечить безопасный полет».

Однако реакция экипажа на эту новость шокировала американку. Работники Delta вывели ее из самолета, заявив, что перед посадкой ей было необходимо проконсультироваться с врачом, который бы определил, «пригодна ли она к полету». В итоге чемоданы девушки улетели в Бостон, а она сама осталась в аэропорту Лос-Анджелеса, так как авиакомпания призналась, что не может гарантировать ей безопасность во время перелета.

«Я летала всю свою жизнь, я всегда была пригодна к полетам, пока не прилетела в Лос-Анджелес и у меня не началась аллергическая реакция», — сообщила путешественница-тиктокер со слезами на глазах.

Один из пользователей, посмотревших записанное Бреллис видео, заметил, что в самолете у нее могла начаться анафилаксия, и Delta решила не рисковать. В самой авиакомпании инцидент пока не комментировали.

Ранее стюардесса накричала на пассажиров после просьбы об одеяле и попала на видео.

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