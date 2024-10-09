Бывший петербургский чиновник победил в мировом конкурсе фото дикой природы

Российский фотограф Игорь Метельский победил в конкурсе снимков дикой природы Wildlife Photographer of the Year. Об этом сообщает центр «Амурский тигр».

Россиянин победил в номинации «Животные в их естественной среде обитания». На конкурсе участвовал снимок потягивающейся рыси на вершине сопки в Лазовском районе в Приморском крае.

Отмечается, что в прошлом году кадр из этой же серии стал обладателем специального приза «Снято на фотоловушку» в конкурсе «Русского географического общества» (РГО) «Самая красивая страна».

Как отмечает «Фонтанка.ру», Игорь Метельский в прошлом — вице-губернатор Санкт-Петербурга. Карьеру чиновника он завершил в 2012 году. После этого Метельский решил всерьез заняться фотографиями дикой природы.

В конце сентября были объявлены финалисты конкурса смешных фотографий животных Comedy Wildlife Awards.

Ранее в Казанском зооботсаду отметили юбилей рыси Стефана.