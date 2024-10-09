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«Роснефть» подвела итоги конкурса «Лучший по профессии»

Более 600 работников прошли в финальный этап конкурса профессий от «Роснефти»

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Пресс-служба «Роснефти»

«Роснефть» подвела итоги XIX конкурса «Лучший по профессии», сообщает пресс-служба компании.

Всего с учетом отборочных этапов в конкурсе приняли участие более 10 тыс. рабочих и инженеров компании, а 600 лучших из них прошли в финальный этап.

Финальный этап конкурса прошел отдельно по каждому направлению в 3 городах России.

В Уфе прошел этап по направлению «Нефтепереработка и нефтехимия». Всего 140 работников приняли участие в соревнованиях по 9 номинациям.

В Самаре прошел финал направления «Нефтегазодобыча», в рамках которого 285 работников соревновались по 11 рабочим и 2 инженерно-техническим специальностям.

Также в Санкт-Петербурге прошел финал направления «Нефтепродуктообеспечение». В этом этапе 175 работников соревновались в 7 номинациях.

Членами жюри конкурса стали 147 человек из руководящего состава профильных подразделений «Роснефти» и дочерних обществ.

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