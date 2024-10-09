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Обвинение запросило 16 лет колонии волонтеру «Немцова моста» в день рождения Немцова

Обвиняемому в попытке вступить в легион «Свобода России» просят 16 лет колонии

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Гособвинение запросило более 15 лет колонии жителю Москвы и волонтеру «Немцова моста» Евгению Мищенко, который обвиняется в попытке вступить в украинский легион «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщили во 2-м Западном окружном военном суде, передает ТАСС.

«Гособвинение просит признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет», — сказали в суде.

9 октября политику Борису Немцову исполнилось бы 65 лет.

3 октября суд вынес приговор автослесарю из Санкт-Петербурга, который решил вступить в легион «Свобода России».

Следствие утверждает, что 40-летний мужчина в Telegram записал видеообращение с присягой на верность организации. Суд признал его виновным по статье «Участие в деятельности террористической организации» и назначил 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

1 октября ФСБ заявила, что 16-летняя калужанка пыталась вступить в «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией).

Ранее спецслужбы ворвались в квартиру к россиянину из-за переписки в соцсети.

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