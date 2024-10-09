Россиянам рассказали, как спастись от головной боли в переменчивую погоду

Головные боли, давление в висках и глазах — то, чем сопровождается привыкание организма к осенней погоде и отсутствию солнечного света. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщила врач-терапевт, генеральный директор Медицинского центра иммунокоррекции им. Р. Н. Ходановой «Витела» Людмила Лапа. Чтобы минимизировать неприятные ощущения, специалист посоветовала хорошо высыпаться.

«Если мы спим менее 8 часов, то, конечно, мы просыпаемся с головной болью. Ложимся спать в 21:00. За два часа до сна заканчиваем перекусы, не стоит также пить кофе и чай», — сказала врач.

Она добавила, что чувствовать себя бодро поможет иммунный массаж, а именно теплый душ в 37°C. Необходимо обливать себя с ног до момента, пока не выступит пот. Процедура длится не более 10-15 минут. За это время улучшится микроциркуляция и возникнет чувство бодрости, пояснила специалист.

Клинический психолог Дарья Сальникова до этого рассказала, как справиться с осенней депрессией. Упадок сил, по ее словам, связан со сменой климата, сокращением светового дня, а также перестройкой организма.

Она посоветовала постепенно входить в рабочий ритм и распределять силы. Также стоит нормально относиться к желанию больше есть и спать. Если же депрессия настигла, важно признать, что это случилось и обратиться за помощью к близким или к специалистам, отметила эксперт.

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