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В Ливане задержали израильтянина, притворявшегося британским журналистом

Al Akhbar: в Бейруте задержали израильтянина, который притворялся британцем

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Aziz Taher/Reuters

Ливанская служба безопасности задержала в пригороде Бейрута израильтянина Йехошуа Тартаковски, который работал в населенном пункте под видом британского журналиста. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информацию ливанской газеты Al Akhbar.

«Его задержали вчера. <...> В ходе досмотра его личных вещей был найден израильский заграничный паспорт под именем Йехошуа Тартаковски, 1982 года рождения, место рождения США», — говорится в статье.

Газета выяснила, что Тартаковски выпустил всего две статьи для израильского портала «Этот путь», и обе они датируются текущим годом.

Помимо израильтянина также был задержан гражданин Ливана, который собирал данные о зданиях в пригороде Бейрута.

Al Akhbar пишет, что под видом журналистов в Бейрут могли приехать сразу несколько шпионов, часть из них остановилась в отелях, а другая сняла квартиры. Отмечается, что иностранные СМИ заявляли, что не знают ничего об их деятельности.

30 сентября экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад рассказал, что главой созданного в исламской республике несколько лет назад отдела по борьбе с Израилем оказался агент Моссада, разведки еврейского государства. Это заявление Ахмадинежад сделал после того, как в Иране на фоне ликвидации лидера базирующейся в Ливане шиитской организации «Хезболла» Хасана Насраллы стали все чаще говорить об израильских шпионах.

Ранее Израиль атаковал главный водоканал на юге Ливана.

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