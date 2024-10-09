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Названа причина, по которой Ирландия может прекратить давать жилье украинцам

Irish Times: Ирландия может прекратить давать жилье украинцам

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Derick P. Hudson/Shutterstock/FOTODOM

Ирландия может прекратить предоставлять жилье беженцам из Украины, которые прибудут в страну после марта 2025 года. Об этом пишет газета Irish Times.

«Согласно предложениям, разрабатываемым высокопоставленными чиновниками правительства, новоприбывшим с Украины не будет предоставляться жилье с марта следующего года», — говорится в публикации.

По данным издания, это одна из мер, которой ирландское правительство планирует сократить число украинцев, проживающих в финансируемом государством жилье. Среди других мер — рассмотрение возможности введения максимального срока пребывания в стране, а также прекращение предоставления жилья украинцам, которые зарабатывают «больше порогового значения».

Irish Times также пишет, что эти меры еще не обсуждались правительственным комитетом по Украине, которое занимается размещением беженцев. В случае политического одобрения ирландское правительство может реализовать комбинацию из рассматриваемых мер.

До этого немецкий журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии хочет ужесточить правила получения пособия по безработице, нарушителям грозит сокращение выплат, если они будут избегать трудоустройства. Таким образом, в отношении получающих эти пособия, в том числе украинских беженцев, будут применяться более жесткие санкции.

Ранее в Германии решили пересмотреть выплату пособий беженцам с Украины.

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