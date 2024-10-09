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Эксперт оценил будущее детей, которых не взяли в 10-й класс

Карьерный консультант Валинуров: дети без 10-го класса смогут получить работу мечты

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В России крайне не хватает представителей рабочих специальностей, поэтому такие профессии будут в ближайшее время очень востребованными. Но если дети сегодня не планируют в будущем присоединяться к рабочему классу, то им ничего не помешает добиться своих целей. В том числе отказ в зачислении в 10-й класс не снижает шанс стать, к примеру, топ-менеджером, заявил карьерный консультант Ильгиз Валинуров Общественной Службе Новостей.

«Я могу сказать, что шансов стать топ-менеджером у него не меньше, потому что чем быстрее человек погружается в работу, в профессию, тем более осознанной становится его дальнейшая карьера», — сказал Валинуров, добавив, что не видит трагедии в недопуске в старшие классы.

Государство сегодня действительно стремится к расширению рабочего класса, так как дефицит кадров наблюдается в производстве, промышленности, агропроме. Однако вряд ли действия образовательных учреждений можно объяснить политикой властей, заключил эксперт.

Накануне сообщалось, что московская прокуратура обратила внимание на ситуацию с учеником, которого не зачислили в десятый класс в одной из школ города. В этом же классе с такой проблемой столкнулись еще 14 человек. Мужчина подал иск, после чего его сыну на следующий же день предложили место в десятом классе

Ранее эксперты объяснили, что ждет школы за отказ зачислять детей в 10-й класс.

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