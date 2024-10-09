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Психолог рассказала россиянам о пользе одиночества

Психолог Дугенцова: другие люди травмируют психику, а одиночество – полезно

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Depositphotos

Не слишком затяжное одиночество полезно для человека и положительно влияет на его ментальное здоровье. Люди часто мешают, соединяясь с ними, человек входит в симбиотические отношения, перестает себя слышать и травмируется, объяснила психолог Дарья Дугенцова. Бесконечный социальный шум сильно отвлекает от истинных потребностей, подчеркнула она в беседе с Общественной Службой Новостей.

В понятие одиночества входит не только отсутствие общения с людьми, но также зависание в соцсетях, постоянное включение в новостную повестку, отметила специалист.

«Если мы практикуем одиночество, то лучше понимаем себя, меньше тревожимся и раскладываем все в голове по полочкам», — добавила она.

В качестве такой практики одиночества можно ходить на свидания с самим собой, причем важно убрать подальше телефон, стараясь прочувствовать вкус еды, звуки природы и так далее. Что касается детей, то они должны всегда иметь рядом кого-то взрослого в возрасте до семи лет – одиночество им в это время противопоказано. Через взрослого они учатся считывать информацию, понимать себя.

Взрослые переносят одиночество по-разному в зависимости от темперамента – к примеру, интровертам оно дается легче. Однако полезно побыть в таком состоянии и экстравертам, считает психолог.

«Если мы практикуем одиночество, то лучше понимаем себя, меньше тревожимся и раскладываем все в голове по полочкам», — подчеркнула эксперт.

Ранее ученые выяснили, что одиноким людям чаще снятся ночные кошмары.

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