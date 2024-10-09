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Стало известно, когда на ж/д в Ярославле нашли похожий на бомбу предмет

РИА: похожий на бомбу предмет на ж/д в Ярославле нашли три-четыре дня назад

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Depositphotos

Неизвестный предмет, похожий на взрывное устройство, нашли на одной из железнодорожных станций в городе Ярославле около трех-четырех дней назад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Подозрительный предмет был найден <...> в грузовом поезде с цистернами с топливом», — рассказал источник агентства.

Он уточнил, что по своему внешнему виду объект напоминал взрывное устройство малой мощности.

В связи с обнаружением потенциально опасного предмета на место вызвали сотрудников силовых структур. Они изъяли находку, после чего передали ее криминалистам для проведения экспертизы.

9 октября Telegram-канал SHOT сообщил, что на главном железнодорожном вокзале в Ярославе предотвратили теракт. Работники станции обнаружили подозрительное устройство с проводами на 47-м вагоне прибывшего сюда грузового поезда, после чего обратились в экстренные службы.

При этом в Telegram-канале Baza появилась информация о том, что неизвестный предмет оказался самодельным взрывным устройством и имел вид обмотанного скотчем свертка из полимерного материала с SIM-картой для дистанционного подрыва. Его размер, в свою очередь, составил примерно 10 х 25 см.

Ранее на железной дороге в Белгородской области нашли сразу три бомбы.

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