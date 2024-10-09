Россияне стали реже ездить в Грузию

Россияне с января по сентябрь совершили 1,11 млн поездок в Грузию, что на 3,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальной администрацией туризма Грузии.

По данным ведомства, в прошлом году Грузию посетили более 1 млн 149 российских граждан.

Всего за указанный период текущего года в Грузию было совершено более 5,79 млн международных визитов (+4,1%), в том числе 3,99 млн — с туристической целью (+81,4%). По числу поездок в республику лидируют туристы из России, а также из Турции (посетили страну 1,06 млн раз) и Армении (732,2 тыс. раз).

На четвертом месяце по количеству визитов в Грузию оказались граждане Израиля (229,7 тыс. визитов), Азербайджана (163,2 тыс.), Казахстана (146,9 тыс.) и Ирана (120,8 тыс.).

До этого сообщалось, что сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал цены на отели категории «три звезды» в популярных у туристов городах в России и за рубежом и выяснил, где можно недорого отдохнуть до конца бархатного сезона.

Ранее россиянин, переживший удар молнии в Грузии, покинул больницу и вернулся в Самару.