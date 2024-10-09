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В Феодосии увеличилось число эвакуированных из-за пожара на нефтебазе

Ткаченко: в Феодосии из-за пожара на нефтебазе эвакуировали 1129 человек

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Телеграм-канал «ВЕСТИ КРЫМ»

Глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале, что количество эвакуированных из города из-за пожара на нефтебазе увеличилось до 1129 человек.

«Всего из района чрезвычайной ситуации эвакуировано 1129 человек. В трех пунктах временного размещения сейчас находятся 129 человек», — поделился Ткаченко.

Он добавил, что в городе продолжаются мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации техногенного характера.

Возгорание на нефтебазе в Крыму началось утром 7 октября. На место происшествия уже прибыли сотрудники экстренных служб. Также в город выехал заместитель председателя правительства Крыма Игорь Михайличенко.

Ткаченко сообщил, что в связи с произошедшим пожаром движение транспорта на двух улицах в городе Феодосии перекрыли. Ограничения коснулись улиц Геологической и Федько. Машинам запретили въезжать на участки дорог, которые находятся между перекрестком с керченской трассой и автовокзалом. Введен режим ЧС.

Ранее в Крыму сообщили о возможных перебоях с водой в Феодосии.

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