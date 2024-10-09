В Якутии скончалась девочка, которую растерзали бродячие собаки

В Якутии медики не смогли спасти девочку, которая пострадала от нападения собак. Об этом сообщает минздрав региона.

По словам представителей ведомства, врачи оказали пострадавшей всю необходимую помощь, но это ее не спасло.

«К большому сожалению, из-за тяжести состояния в результате полученных травм, несовместимых с жизнью, девочка скончалась», – поделились в минздраве.

Инцидент произошел в поселке Чульман. На ребенка напала стая бродячих собак, после чего ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

На ситуацию обратили внимание и в прокуратуре. Там организовали проверку, в рамках которой специалисты выяснят, исполняли ли свои обязанности ответственные за обращение с животными люди.

Как рассказал отец погибшей, местные жители боятся выпускать на улицу своих детей из-за бродячих животных. По его словам, администрация не контролирует численность собак.

В районном управлении ветеринарии тем временем сообщили, что примут меры, которые помогут устранить угрозу, связанную с бездомными собаками.

Ранее грабители изрезали женщину ножом ради ее собаки, но та обратила мужчин в бегство.