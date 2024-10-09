Девочку, напавшую с ножом на младших сестер в Тольятти, направили в психдиспансер

Девочку, которая напала на своих сестер с ножом в Тольятти, направили на экспертизу в психоневрологический диспансер. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, к такому решению пришли правоохранители после допроса и разговора с психологом.

Известно, что 13-летняя подозреваемая проходила психологические тесты в школе, они выявили «низкую социальную активность» ребенка. Некоторые ответы вызвали у педагогов тревожность, но «ничего критичного в них не увидели».

В день инцидента родители оставили ребенка с двумя младшими сестрами. Девочка несколько раз присматривала за ними, и каких-либо проблем не наблюдалось.

Сами родители, как стало известно ранее, были в это время в полиции, поскольку мать написала на сожителя заявление о незаконном проникновении в дом, но позже пара помирилась. Тем не менее им пришлось явиться в полицию.

Тем временем, по версии следствия, 13-летняя школьница несколько раз ударила ножом своих маленьких сестер. Спасти их не смогли. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.

Ранее адвокат подозреваемого в похищении кенгуру заявил, что его подзащитного могут отправить на принудительное лечение.